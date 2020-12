Jak działa rządowy program za 100 mln złotych

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby powyżej 70. roku życia (w szczególnych przypadkach także młodsi seniorzy). Założenie jest takie, że mogą to zrobić w całej Polsce. Nie wiadomo ile gmin przystąpiło do programu, ale MRiPS poinformowało, że w programie wzięła udział "zdecydowana większość gmin". Jest ich w Polsce 2 477.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to pracownicy ośrodków pomocy społecznej lub wolontariusze, którzy zgłosili się do pomocy przy programie. To oni powinni udać się do sklepu, zrobić zakupy zgodne z przekazaną listą i dostarczyć je seniorowi pod drzwi.