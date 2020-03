Emilewicz: Wzrost PKB o 0,5-1,3 pkt. proc. niższy

Minister przyznała, że obecnie jesteśmy w stanie oszacować wiarygodnie skutków epidemii i wpływu na gospodarkę. – Kilka dnia temu szacowaliśmy, że ten wpływ na tempo wzrostu nie będzie większy niż 0,2-03 pkt. prac., dziś nasze szacunki to od 0,5 do 1,3 pkt. proc. – o tyle może spowolnieć dynamika wzrostu w 2020 r. – mówiła Emilewicz. - To nie oznacza recesji i kryzysu, to oznacza, że nasza gospodarka wciąż rozwija się szybko, w tempie ok. 2 proc. rocznie – podkreśliła.

Czytaj także: Włochy: rząd zawiesza konieczność spłat kredytów hipotecznych