Neckermann Polska odwołuje wszystkie wyloty. "Dla dobra klientów"

Według Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelData w 2018 r. Neckermann był na szóstym miejscu pod względem obrotów wśród działających w Polsce biur podróży. W ubiegłym roku spadły one o prawie 20 procent, do 203 mln złotych. Strata netto była 12-krotnie wyższa niż w 2017 r. - wyniosła niemal 12,3 mln złotych.

Sławomir Szulc, prezes biura podróży Exim Tours i Polskiego Związku Organizatorów Turystyki mówi, że za wcześnie, by oceniać, jak problemy Thomasa Cooka odbiją się na polskim rynku. - Nie chcemy nic przesądzać, trzymamy kciuki za kolegów i staramy się być optymistami, bo Neckermann Polska i brytyjski Thomas Cook to oddzielne podmioty – mówi. Jego zdaniem duże znaczenie będzie miało również to, jak na całą sytuację zareagują klienci i agenci. - Na razie mamy jednak zbyt mało danych, by wypowiadać się w tej kwestii jednoznacznie – zastrzega.