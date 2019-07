Virgin rezygnuje ze sprzedaży biletów do SeaWorld

Należąca do Richarda Bransona firma Virgin Holidays jest jednym z potentatów rynku turystycznego w Wielkiej Brytanii. W ofercie Virgin można znaleźć zarówno klasyczne wakacyjne pobyty, jak i pakiety do parków tematycznych, Disneyworld i innych miejsc, które mogły interesować turystów. Firma Bransona zdecydowała jednak, jak poinformował „The Telegraph” wycofać z oferty bilety do SeaWorld i innych atrakcji, w których morskie ssaki, takie jak delfiny, wieloryby czy orki, są trzymane w niewoli ku uciesze widzów.

Według dyrektora zarządzającego Virgin Holidays, Joe Thompsona, marka będzie szukać innych możliwości dla klientów, którzy „oczekują bardziej naturalnych spotkań z tymi zwierzętami”. Według Thompsona Virgin Holidays zamierza się skoncentrować na ofertach umożliwiających oglądanie morskich zwierząt w warunkach naturalnych i równocześnie nadal zamierza wspierać rozwój schronisk dla zwierząt będących obecnie w niewoli.