Emmanuel Macron spotka się w Wilnie z Swietłaną Cichanouską

Prezydent Francji Emmanuel Macron przyleci do Wilna w poniedziałek wieczorem. Jego wizyta na Litwie zakończy się we wtorek po południu.

Przed przyjazdem Macron poinformował, że chętnie spotkałby się z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską. W odpowiedzi jej przedstawiciele poinformowani, że są gotowi na takie spotkanie.

Przedstawiciele Pałacu Elizejskiego poinformowali, że we wtorek dojdzie do takiego spotkania. Potwierdził to również doradca Cichanouskiej, Franak Viacorka.

JUST IN: Macron to meet Sviatlana Tsikhanouskaya tomorrow — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 28, 2020