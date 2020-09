Łukaszenko tłumaczy, dlaczego pojawił się z karabinem w ręku

W rozmowie z rosyjskimi mediami państwowymi białoruski prezydent winą za protesty obarczył Stany Zjednoczone, które, jego zdaniem, działały w tej sprawie za pośrednictwem ośrodków w Polsce i Czechach. Według relacji dziennikarza rosyjskiej telewizji, Łukaszenko uważa także, że protesty to dzieło białoruskiej burżuazji, która "chce władzy".

Łukaszenko odniósł się także do licznych od 9 sierpnia przypadków użycia przemocy przez siły bezpieczeństwa. Jego zdaniem, odegrały tu rolę wielkie emocje, a funkcjonariusze nie mogą być obwiniani, ponieważ bronili kraju. Jednocześnie prezydent zapowiedział rozliczenie sprawców pobić, w tym incydentów, w których ucierpieli dziennikarze.

Cytowany przez rosyjską agencję TASS prezydent przyznał, że nieco zasiedział się na stanowisku. - Ale tak naprawdę tylko ja mogę ochronić Białorusinów - dodał.

Stwierdził, że po 26 latach sprawowania władzy nie może po prostu odejść. - Od ćwierć wieku wyposażam Białoruś. Nie poddam się. Poza tym, jeśli odejdę, moich zwolenników będą zabijać - powiedział.

Łukaszenko nie wykluczył przedterminowych wyborów prezydenckich po przeprowadzeniu reformy konstytucyjnej.

Prezydent Białorusi odniósł się też do nagrania, na którym widoczny był w kamizelce kuloodpornej i z bronią automatyczną w ręku. - Moje pojawienie się z karabinem maszynowym znaczyło tylko jedno - że nigdzie nie uciekłem i że byłem gotowy do bronienia mego kraju do końca - oświadczył.