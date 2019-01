Piotr Świerczewski: Lewandowski jest od grania, a nie od gadania

Dziś pierwsza trójka w piłce nożnej to: Francja, Chorwacja i Belgia. Wszędzie niby mamy blisko, ale cały czas twierdzimy, że jesteśmy mądrzejsi. Mamy swój pomysł, ale widocznie nie jest on najlepszy – mówi Michałowi Kołodziejczykowi Piotr Świerczewski, były reprezentant Polski.

Jest pan celebrytą?

Każdy ma swoją definicję tego słowa. Dla mnie to ktoś, kto jest znany z tego, że jest znany, ale tak naprawdę niczego nie osiągnął. Czyli nie jestem celebrytą, bo coś tam zdobyłem. Mam kilka Pucharów Polski, wicemistrzostwo olimpijskie, całkiem udaną karierę w zagranicznych klubach. Nie chodzę i się tym nie chwalę, ale mam swój sukces.

Odnajduje się pan w takich programach, jak „Agent" TVN?

To była świetna zabawa. Przefajni ludzie. Z jednej strony się kumplowaliśmy, z drugiej – wiedzieliśmy, że to jest rywalizacja. Nie mogłem lepiej trafić, bo rywalizację kocham. Niby był dystans, bo to zabawa, ale walczyliśmy na całego po to, żeby jak najdłużej utrzymać się w programie, albo go nawet wygrać. Przyjaciółmi byliśmy, kiedy wyłączali kamery, nikt się nie obrażał, nie strzelał fochów. Fajnie, tak jak w życiu. Z żoną cały miesiąc też przecież nie jest super. 20 dni jest fajnie, parę dni się kłócisz, przez parę nie ma cię w domu i możesz się stę...