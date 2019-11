Jubileuszowe nagrody

JEMS Architekci unikają epatowania formą, dążą do architektury dobrze przemyślanej, wyważonej, wrażliwej na kontekst. Są laureatami wielu konkursów architektonicznych.

Redakcja „Architektura-murator” swój wybór uzasadnia: - Za konsekwencję i wierność przyjętym przed ponad trzydziestu laty zasadom projektowania, współpracy, szczególną dbałość o jakość architektury, detal. Także za organizację i nietypowy sposób funkcjonowania samego biura, które przypomina raczej spółdzielnię, gdzie cenione jest współdziałanie, rozmowa, dyskusja, edukacja młodego pokolenia architektów, a nie nastawienie na zysk i promocję poszczególnych projektantów. Tworzona przez nich architektura jest ponadczasowa, racjonalna, prosta, pozbawiona ekstrawaganckich form…

Natomiast za realizację 25-lecia miesięcznik uznał Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, przypominając, że powstało ono z inicjatywy Krystyny Zachwatowicz i Andrzeja Wajdy, a twórcami projektu architektonicznego są: Arata Isozaki & Associates oraz Krzysztof Ingarden- Jacek Ewý & Jet Atelier. W uzasadnieniu wyróżnienia mówi: „Manggha to pierwsza w Polsce po 1989 roku realizacja architekta o międzynarodowej sławie, powstała we współpracy z polską pracownią. Budynek narodził się w tym samym roku, w którym powstała „Architektura-murator” i wyznaczył nowe szlaki polskiej architekturze na następne 25 lat. Antycypował przyszłość swoim powiązaniem z rzeką i znaczeniem publicznej muzealnej funkcji. Skromność, lapidarność i w pełni wykorzystana unikalna lokalizacja to cechy, które decydują o tym, że Mangghę można uznać za wzorzec, ideał, do którego polska architektura wciąż dąży.”

Wśród nagrodzonych znaleźli się także Grzegorz Stiasny za tekst „Od A do Z - alfabet architektury” , Marcin Czechowicz za fotografię „Dom na kopalni”, OSSA – Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury, Kwartalnik Architektoniczny „RZUT”.

A w nietypowej kategorii „Niezrealizowany projekt 25-lecia” redakcja wyróżniła projekt Świątyni Opatrzności Marka Budzyńskiego, który uznała za „wyprzedzający swój czas romantycznym podejściem do kształtowania otoczenia i ekologicznym przesłaniem.” Przypomnijmy, że ten unikalny kompleks architektoniczno-krajobrazowy miał mieć kształt zielonego kopca, zwieńczonego świątynią, przypominającą skrzydła, namiot albo koronę. Mimo że projekt zwyciężył w konkursie w 2000 roku, ostatecznie został odrzucony. W następnym konkursie przyjęto do realizacji projekt Wojciecha i Lecha Szymborskich, który połączył klasykę ze współczesnością.

Nagrody-statuetki „Architektury-murator” zaprojektował Oskar Zięta, jeden z najbardziej innowacyjnych twórców, architekt i designer.

Podczas piątkowej jubileuszowej gali w stolicy w Hotelu Warszawa odbyła się także międzynarodowa debata „Krok w przyszłość” na temat zmian i nowych wyzwań, przed jakimi stoi świat, prowadzona przez wybitnego rzeźbiarza Mirosława Bałkę. Uczestnikami dyskusji byli: Martha Thorne, dyrektorka światowej nagrody architektonicznej Pritzker Architecture Prize i wykładowca architektury, znana z wystąpień na rzecz umocnienia pozycji kobiet w tym zawodzie; Ivan Blasi, kurator nagród i programów Fundacji im. Miesa van der Rohe oraz

Denis Leontiev, współzałożyciel CEO Strelka KB w Moskwie, projektującej przestrzenie publiczne w wielu miastach Rosji.