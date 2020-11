Ranni funkcjonariusze. Aresztowano chuligani. Policja podsumowuje Marsz Niepodległości

- Działania stołecznej policji są wszystkim znane. Wiele osób podkreśla hasło "nie negocjujemy - działamy". Tam gdzie mamy do czynienia z brutalnymi atakami na policjantów, rzucaniem kamieniami, gdzie policjanci zostają ranni, trafiają do szpitala, potrzebują pomocy medycznej, to nie mamy do czynienia z niczym co się nazywa pokojowym zgromadzeniem - podsumował środowe zdarzenia z Warszawy rzecznik KSP, nadkom. Sylwester Marczak.

W ocenie policji wiele osób zostało oszukanych, a samo zgromadzenie było nielegalne. "Wystąpienia organizatorów tego marszu wskazywały, że będziemy mieli do czynienia z przejazdem. Ale polska policja jest profesjonalna i brała pod uwagę różne warianty, pozytywne i negatywne. Zawsze zakładamy wariant optymistyczny, że każdy przychodzi świętować, ale bierzemy też pod uwagę wydarzenia niebezpieczne, które mogą nastąpić, i z takimi sytuacjami mieliśmy niestety do czynienia" - powiedział.

Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu materiały pirotechniczne, a także przedmioty niebezpieczne. - Pokazuje to nastawienie części osób, które pojawiły się podczas dzisiejszego nielegalnego, podkreślam, zgromadzenia - mówił rzecznik.