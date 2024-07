Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania

Podkreślić należy, że przy rzeczniku został powołany Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, którego zadaniem jest wydawanie niezależnych opinii wskazujących, po pierwsze, czy zgłoszona do rzecznika sprawa, opisana we wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego, wynika ze zdarzenia medycznego, a po drugie zadaniem ekspertów jest właśnie określenie m.in. następstw zdrowotnych czy opisanie stopnia dolegliwości, których pacjent doznał w wyniku zdarzenia medycznego.

W jaki sposób należy złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek o wypłatę świadczenia kompensacyjnego można złożyć poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej rzecznika praw pacjenta w zakładce: Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Formularz należy wypełnić, a następnie można go osobiście złożyć w formie papierowej w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta albo wysłać pocztą. Wniosek też można wysłać w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP lub na adres do e-Doręczeń. Wniosek należy złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta (jednak nie później niż w ciągu trzech lat od samego zdarzenia). Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty, które są szczegółowo opisane w formularzu. Można również samodzielnie napisać wniosek, ale w takim przypadku należy napisać analogiczne oświadczenia do tych, które znajdują się na formularzu, oraz załączyć wymagane dokumenty. W mojej opinii dostępne na stronie internetowej rzecznika formularze są czytelne i nie powinny sprawiać większych problemów podczas ich wypełniania. Jeśli wniosek będzie niekompletny, rzecznik wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 30 dni.

Jakie to dokumenty?

Pacjent przede wszystkim powinien do wniosku dołączyć kopię dokumentacji medycznej z leczenia oraz dokładnie wypełnić formularz oraz podpisać oświadczenia, które znajdują się w treści wniosku. Jeżeli wniosek dotyczy śmierci pacjenta, to dodatkowo wnioskodawca musi wykazać, że jest osobą uprawnioną do złożenia wniosku, przykładowo małżonek powinien załączyć do wniosku akt małżeństwa. Każda z osób uprawnionych składa oddzielny wniosek, który musi również oddzielenie opłacić. Opłata za złożenie wniosku wynosi 300 zł.

W jakim okresie od złożenia wniosku można spodziewać się decyzji rzecznika praw pacjenta?

Co do zasady rzecznik praw pacjenta wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia lub jego odmowie w ciągu trzech miesięcy od otrzymania kompletnego i prawidłowo opłaconego wniosku.

Kiedy po uzyskaniu pozytywnej decyzji można spodziewać się wypłaty odszkodowania?

Rzecznik informuje osobę, na rzecz której zostało przyznane świadczenie kompensacyjne, że w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się decyzji powinna złożyć oświadczenie o przyjęciu świadczenia albo oświadczenie o rezygnacji z niego. Wypłata następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o przyjęciu świadczenia kompensacyjnego.