Do wypadku doszło w Sokolnikach Suchych o godz. 11.25. „Pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Na miejscu pracują służby” – informuje PKP. Na trasie wstrzymano ruch pociągów.

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Po wykolejeniu pociągu cztery osoby są w ciężkim stanie

Pociągiem podróżowało około 120 osób. Według informacji przekazanych przez służby 20 osób zostało poszkodowanych, sześć trafiło do szpitala, w tym cztery w ciężkim stanie.

- Na tę chwilę co najmniej sześć osób zostało zabranych z obrażeniami ciała do szpitala. W tym cztery osoby zostały ciężko ranne, wśród nich jest kierowca pociągu i kierowca pojazdu ciężarowego – powiedziała w TVN24 Aleksandra Bałtowska z komendy powiatowej policji w Przysusze.

Marcin Kowalski z Państwowej Straży Pożarnej powiedział w rozmowie z TVN24, że wszystkie sześć wagonów pociągu częściowo się wykoleiło. – Wykolejona jest całkowicie tylko lokomotywa. Wszystkie osoby podróżujące tym pociągiem znajdują się pod opieką służb – zapewnił.

Wójt gminy mazowieckiej gminy, w której doszło do zdarzenia apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie rejonu wypadku. „Należy liczyć się z utrudnieniami zarówno drogowymi, jak i kolejowymi” – podkreślił Krzysztof Sobczak.

PKP Intercity zapowiedziało uruchomienie zastępczej komunikacji. „Zamówiono trzy autobusy. Wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach ŁKA i Polregio na wskazanych odcinkach” – czytamy na X.

Na miejscu wypadku działają służby. Przyczyny zdarzenia są ustalane.