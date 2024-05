Przyczyną zawalenia się tarasu Medusa Beach Club było najprawdopodobniej jego przeciążenie. W chwili wypadku znajdowało się tam wielu klientów restauracji i jej pracowników. Taras, spadając z wysokości pierwszego piętra, uderzył w sklepienie piwnicy, w której znajdowała się część restauracyjna.



Reklama

Komendant miejscowej straży pożarnej powiedział, że wszystko wskazuje na to, że ofiary to klienci lokalu, a większość to obcokrajowcy. Ich narodowość i personalia nie zostały jeszcze podane do wiadomości.

Obecnie trwają ostatnie przeszukania gruzowiska. Służby ratunkowe poprosiły osoby obecne na miejscu tragedii o zachowanie ciszy, aby nie przeoczyć ewentualnego wołania o pomoc. Ratownicy nie wykluczają, że ofiar może być więcej. Akcja ratunkowa jest chaotyczna, ze względu na liczbę ekip biorących w niej udział, a także z powodu tłumu gapiów.

Dotychczas potwierdzono śmierć 4 osób, 27 jest rannych. Dziewięć osób jest ciężko poszkodowanych, bardzo poważne obrażenia odniosło 7 osób.