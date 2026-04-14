10 kwietnia, w piątek, Polski Związek Piłki Nożnej przekazał informację o śmierci 49-letniego Jacka Magiery. Drugi trener reprezentacji Polski zasłabł tego dnia rano podczas treningu. Magiera został przetransportowany do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, jednak mimo szybkiej akcji, nie udało się go uratować. Przyczyną śmierci było zatrzymanie krążenia.

Ostatnie pożegnanie w Warszawie

Zgodnie z komunikatem PZPN uroczystości pogrzebowe odbędą się w stolicy. Najpierw o godz. 12.00 zostanie odprawiona msza żałobna w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej, a następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14.30 rozpocznie się ceremonia pogrzebowa. Związek przekazał też, że ze względu na charakter miejsca oraz sam przebieg uroczystości liczba dostępnych miejsc w katedrze będzie ograniczona.

Kim był Jacek Magiera?

Jacek Magiera urodził się 1 stycznia 1977 r. w Częstochowie. Był wychowankiem Rakowa Częstochowa, a później przez wiele lat był związany z Legią Warszawa, w której jako piłkarz rozegrał 232 mecze i zdobył 19 bramek we wszystkich rozgrywkach. W trakcie kariery występował też w Widzewie Łódź i Cracovii. Z Legią sięgał po ważne trofea, w tym mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Superpuchar Polski i Puchar Ligi.

Po zakończeniu kariery jako zawodnik Magiera wszedł na drogę trenera oraz działacza. Pracował w PZPN, prowadził młodzieżową reprezentację Polski U20, a później dwukrotnie był trenerem Śląska Wrocław. W sezonie 2023/2024 poprowadził klub do wicemistrzostwa Polski. Od 17 lipca 2025 r. pełnił funkcję drugiego trenera reprezentacji Polski. Był też wymieniany w gronie kandydatów do objęcia stanowiska selekcjonera kadry narodowej.