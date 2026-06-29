W niedzielę szef MON przekazał, że rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że w Pentagonie trwa „przegląd sił”, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji.

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Do sprawy w rozmowie z „Faktem” odniósł się generał Stanisław Koziej, były szef BBN i były wiceszef MON.

„Przegląd sił” w Pentagonie. Co naprawdę planują Amerykanie?

Jak wyjaśnił w rozmowie z „Faktem” gen. Stanisław Koziej, „przegląd sił”, o którym wspominał Władysław Kosiniak-Kamysz to „przegląd strategiczny amerykańskiego zaangażowania wojskowego, struktur i sił – nie tylko w Polsce czy Europie, ale na całym świecie”. – Amerykanie oceniają, gdzie są największe potrzeby i jakiego rodzaju są to potrzeby i stosownie do tej oceny podejmą decyzję – powiedział.

Żołnierze USA w Polsce Foto: PAP

– Z wypowiedzi po stronie polskiej, europejskiej i amerykańskiej wynika, że wszystko jest jeszcze możliwe. Zmieniło się to, że Amerykanie nie wykluczają stałej obecności wojskowej w Polsce – uważają ją za jedną ze swoich opcji, więc prowadzą negocjacje nad wariantami takiego rozmieszczenia. To jest dla nas bardzo ważne – stwierdził wojskowy.

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Zdaniem generała istotną rolę może odegrać „nasza oferta”. – Miejsc, zabezpieczenia finansowego, prawnych gwarancji – wszystkich parametrów dotyczących obecności wojskowej. Kalkulują, czy zagwarantujemy im warunki, które będą bardziej atrakcyjne niż w przypadku obecności rotacyjnej – powiedział Koziej. – Natomiast uważam, że z ich perspektywy czynnikiem rozstrzygającym będzie analiza „plusów i minusów” w relacjach z Rosją. Obecność przy granicach Rosji ma przede wszystkim wymiar strategiczny, nie tylko taktyczno-finansowy – dodał w rozmowie z „Faktem”.

Były szef BBN zaznaczył również, że „musimy czekać na wyniki analiz”. – Wiemy, że się nie spieszą – dali sobie czas do końca roku. Po naszej stronie, poza czekaniem, jest przedstawienie oferty i podrzucanie im argumentów strategicznych na rzecz takiego ruchu – podkreślił gen. Koziej.

Stała baza wojsk USA w Polsce. „Kolejny etap rozmów”

W niedzielę w serwisie X szef MON przekazał, że po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na jego propozycję „jesteśmy na kolejnym etapie rozmów”. „W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji” – napisał Kosiniak-Kamysz.

W Polsce obecnie stacjonuje, rotacyjnie i w ramach stałej obecności, ok. 10 tys. żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowana większość z nich przebywa nad Wisłą w formule rotacyjnej. Kluczowe elementy rozmieszczenia żołnierzy z USA to stałe Wysunięte Dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA w Camp Kościuszko w Poznaniu oraz Garnizon Armii Stanów Zjednoczonych (również w Poznaniu), który zapewnia wsparcie administracyjne i logistyczne.