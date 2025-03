Przed południem złoty najmocniej tracił w odniesieniu do euro, który powróciło powyżej poziomu 4,17 zł. Lekko umocnił się także dolar zwyżkując do 3,86zł. Jednocześnie bardziej stabilny był frank szwajcarski, który ustabilizował się w okolicach poziomu 4,37 zł.

Geopolityka ważna dla złotego

Z początkiem bieżącego tygodnia krajowa waluta urosła w siłę, ale w środę nastąpiło cofnięcie, do czego w dużej mierze przyczyniły się czynniki globalne. Podobnie wygląda sytuacja innych walut z naszego regionu. Co ciekawe, ma to miejsce w sytuacji globalnie nieco słabszego dolara. Po wtorkowym cofnięciu kurs EURUSD powrócił w okolice 1,08.

W najbliższym czasie krajowa waluta w dalszym ciągu będzie pozostawać pod wpływem nastrojów globalnych kształtowanych w dużej mierze przez geopolitykę. Uwagę inwestorów będą przykuwać dalsze postępy w negocjacjach zmierzających do zakończenia działań zbrojnych w Ukrainie oraz szczegóły dotyczące wprowadzenia od kwietnia nowych ceł przez Donalda Trumpa. W tym temacie nadal jest sporo niejasności dotyczących m. in. wyłączenia niektórych krajów czy wprowadzenia ceł sektorowych m.in. na samochody, a które mogą zwiększyć potencjalne napięcia w globalnym handlu.