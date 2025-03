W poniedziałek inwestorzy są pozytywnie nastawieni do złotego, co przekłada się na jego umocnienie względem kluczowych walut. Pod wpływem czynników globalnych w godzinach przedpołudniowych kurs dolara do złotego obniżył się do poziomu 3,84 zł. Polska waluta jest także nieco mocniejsza na tle euro, które kosztuje ok. 4,18 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego ustabilizowały się w okolicach poziomu 4,35 zł.

Reklama

Waluty pozostaną pod wpływem geopolityki

W tym tygodniu krajowa waluta będzie pozostawać pod wpływem wydarzeń globalnych, które ostatnio zdają się jej sprzyjać. Inwestorzy nieco łaskawiej spoglądają na waluty rynków z naszego regionu w oczekiwaniu na rozmowy pokojowe USA-Rosja zmierzające do zakończenia wojny w Ukrainie. Ich efekt jest trudny do przewidzenia, ale rynek zdaje się zakładać pozytywny scenariusz, co sprzyja zmniejszeniu ryzyka geopolitycznego w naszym regionie.

W tym tygodniu zaplanowane są także posiedzenia kilku czołowych banków centralnych (m. in. Fedu), na których zapadną decyzje odnośnie do stóp procentowych, ale zdaniem analityków XTB ich wpływ na rynek będzie ograniczony. - Nadal główne skrzypce grać będzie geopolityka. Na jutro zaplanowana jest rozmowa prezydentów USA i Rosji. Gorąco i zmiennie jest też w wątkach taryfowych i wydaje się, że nadal jesteśmy tu na etapie eskalacji. Dlatego decyzja banków mogą mieć nieco drugorzędny wpływ na notowania - przekonują w komentarzu.