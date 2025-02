Złoty utrzymuje wysoką formę, w dalszym ciągu wspierany pozytywnymi nastrojami na globalnym rynku. Kurs amerykańskiej waluty w godzinach popołudniowych zakotwiczył w okolicach 3,97 zł. Z kolei euro ustabilizowało się w okolicach 4,16 zł. Jednocześnie lekko osłabił się frank szwajcarski, za którego płacono nieco ponad 4,40 zł.

Złoty nadal mocny

Uwaga inwestorów w ostatnich dniach koncentrowała się na rozmowach wokół Ukrainy, co wyraźnie sprzyjało polskim aktywom, w tym krajowej walucie. Spadek ryzyka geopolitycznego w naszym regionie wynikający z oczekiwań związanych z zakończeniem wojny w połączeniu z dość odległą perspektywą obniżek stóp procentowych NBP stanowiły o sile złotego. Zdaniem ekonomistów Banku Millennium, krajowa waluta krajowa waluta ma ograniczoną przestrzeń do kontynuacji umocnienia w krótkim terminie. - Złoty pozostaje mocny wspierany poprawą sentymentu globalnego (szanse na zakończenie wojny w Ukrainie) i restrykcyjną polityką pieniężną w Polsce. Czynniki te zostały jednak już w dużym stopniu uwzględnione w wycenie złotego. Ewentualne nowe doniesienia z USA dotyczące polityki celnej lub rozmów na temat zawieszenia broni w Ukrainie mogą być źródłem zmienności złotego w dalszej części tygodnia – wskazują. Jednocześnie spodziewają się spodziewać większych wahań euro w relacji do dolara. - W najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne w Niemczech i oczekiwanie na ich wyniki może być w drugiej połowie tygodnia źródłem zmienności eurodolara – wyjaśniają.