Kurs EUR/PLN zniżkuje w piątek po południu o 0,3 proc., z kolei notowania dolara osuwają się o prawie 0,4 proc. Dla notowań euro oznacza to zejście do 4,31 zł, czyli w okolice najniższych poziomów EUR/PLN w lutym. Kurs USD/PLN sięga zaś 3,979 zł, a zakończenie dnia w tym miejscu będzie oznaczać najniższe zamknięcie od początku lutego. Złotego wspiera dobra atmosfera na globalnych rynkach i apetyt inwestorów na ryzykowne aktywa, ale przede wszystkim dzisiejsza informacja o uwolnieniu do 137 mld euro funduszy dla Polski.

Notowania głównej pary walutowej utrzymują się w ostatnich dniach między 1,08 a 1,085.