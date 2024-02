Kurs eurodolara zniżkuje dziś poniżej 1,08, osuwając się na najniższe poziomy od połowy grudnia zeszłego roku. USD jest silniejsze po posiedzeniu Fedu, który - zgodnie z oczekiwaniami - utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, ale jednocześnie zaznaczył, że z obniżkami stóp trzeba poczekać do momentu, w którym pojawi się pewność co do zejścia inflacji do 2 proc.

Reklama

Dolar jest dziś silniejszy również wobec złotego. Za amerykańską walutę inwestorzy płacą przeszło 4,02 zł, czyli o 0,4 proc. więcej niż na zamknięciu w środę. EUR/PLN zyskuje z kolei 0,3 proc., do 4,34 zł.