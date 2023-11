We wtorek na zamknięciu za dolara płacono jedynie 3,93 zł, czyli najmniej w tym roku. W środę z rana dolar stara się stanąć na nogi, ale idzie mu to z trudem. Kurs USD/PLN zwyżkuje do 3,937 zł, czyli o 0,15 proc.

Złoty zyskuje także w zestawieniu z euro. W środę z rana kurs EUR/PLN trzyma się zamknięcia z poprzedniego dnia, czyli okolic 4,32 zł. Są to najniższe poziomy od marca 2020 r.

Eurodolar przy 1,10

Notowania głównej pary walutowej mierzą się z oporem 1,10. We wtorek kurs EUR/USD rosła z 1,095 i tylko naruszył okrągłą barierę. W środę euro znów stara się umocnić wobec amerykańskiej waluty.