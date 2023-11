Złoty kontynuuje dobrą passę, korzystając z wzrostu zaufania inwestorów do polskich aktywów. W poniedziałek na koniec dnia kurs dolara obniżył się do poziomu 3,97 zł. Mniej płacono również za euro, które kosztowało ok. 4,35 zł oraz franka szwajcarskiego, którego kurs zjechał do 4,51 zł.

Złoty dalej może się umacniać

W ocenie ekonomistów Banku Millennium złoty - mimo trwającego już od pond miesiąca solidnego umocnienia – wciąż dysponuje potencjałem do kontynuacji umocnienia, co jak wyjaśniają wynika ze zmiany postrzegania polskiej waluty przez inwestorów krajowych po wyniku wyborów parlamentarnych w Polsce (większe prawdopodobieństwo uzyskania środków na rzecz KPO), mniejszej chęci do cięć stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężną, czy minięcia przez polską gospodarkę dołka cyklu koniunkturalnego. - Ten ostatni element ostatecznie potwierdzą zaplanowane na ten tydzień dane o strukturze wzrostu PKB w III kwartale (czwartek) - wskazują.

Jednocześnie zauważają, że pozytywne nastroje do złotego oraz pozostałych walut tej części regionu Europy nie byłyby możliwe bez zwiększonego apetytu na ryzyko na świecie. - Globalnie wyrażają go m.in. wzrosty eurodolara skorelowane z zachowaniem złotego (zwyżka pary EUR/USD = spadek kursu EUR/PLN) - zauważają eksperci.