Kluczowym wydarzeniem dnia z perspektywy polskiego złotego było posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowych poziomach - choć wbrew oczekiwaniom większość analityków - wzmocniło notowania złotego.

Złoty zyskał po posiedzeniu RPP

- Dla złotego, poza nastrojami ogólnorynkowymi, istotna była pierwsza powyborcza decyzja RPP oraz pierwsza powyborcza konferencja prezesa NBP. RPP stóp nie zmieniła, czym zaskoczyła rynek, który oczekiwał kontynuacji obniżek stóp. I wygląda też na to, że przez kilka kolejnych miesięcy, być może do marca (termin nowej projekcji inflacji) może już obniżek nie być – komentują eksperci MM Prime TFI. Ich zdaniem, biorąc jednak pod uwagę niepewność co do tarcz antyinflacyjnych, socjalną politykę oraz wzrosty cen paliw po wyborach, faktycznie strategia wait and see może okazać się słuszna.

Dolar najniżej od dwóch miesięcy

Kurs dolara spadł na najniższe poziomy listopada, co jednocześnie oznaczało, że złoty stał się najsilniejszy do dolara od ponad dwóch miesięcy. Na koniec tygodnia kurs USD/PLN pozostaje poniżej 4,15 zł. Złoty w ostatnich dniach zyskiwał także wobec złotego - w trzy sesje kurs euro spadł o 4 grosze, do 4,42 zł. Poprzednio euro tak nisko było w połowie października.