W piątek z rana kurs dolara, zyskuje 0,2 proc., zaś notowania franka i euro rosną po 0,3 proc. Kurs funta zyskuje 0,4 proc.

Dolar silniejszy po danych o inflacji

Niemal od początku października dolar traci na wartości wobec euro i innych walut. W środę kurs USD/PLN dotarł nawet do 4,25, jednak w czwartek mocno odreagował, wracając powyżej 4,30. Dolar zyskiwał po publikacji danych o inflacji CPI, która utrzymała się w Stanach Zjednoczonych we wrześniu na niezmienionym poziomie (3,7 proc. rok do roku), podczas gdy oczekiwano jej spadku o 0,1 pkt proc. W ostatni dzień tygodnia roboczego USD/PLN także rośnie, choć nieznacznie.

Inflacja znacząco wyhamowała. GUS opublikował najnowsze dane GUS potwierdził wstępny szacunek inflacji we wrześniu – ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w ubiegłym miesiącu o 8,2 proc. w skali rocznej, w porównaniu z 10,1 proc. w sierpniu.

Kurs euro do dolara zawraca

Notowania głównej pary walutowej wspięły się w ostatnich dniach powyżej 1,06, jednak w czwartek gwałtownie zawrócił, do 1,053 dolara za euro. W piątek z rana notowania EUR/USD sięgają 1,055.

W trakcie dnia poznamy finalne odczyty CPI z Polski i szeregu krajów europejskich oraz Raport Uniwersytetu Michigan. Wypowiadali się będą C. Lagarde oraz P. Harker.