Prezes Embraera: Dla nas budowa samolotów to nie tylko biznes

Czy oprócz kłopotów z łańcuchem dostaw jest jeszcze coś, co dzisiaj ogranicza rozwój Embraera?

Każdy producent, i to nie tylko samolotów, ma swoje ograniczenia, a Embraer to firma, która ma bardzo zróżnicowane produkty. Budujemy większe i mniejsze samoloty pasażerskie, małe samoloty do podróży biznesowych, na które popyt wzrósł po pandemii Covid-19, ale jesteśmy również aktywni w przemyśle obronnym. Naszym sztandarowym produktem jest mały szturmowy Supertucano i transportowiec C390 Millennium, który już sprzedajemy nie tylko w Brazylii, ale także np. w krajach NATO – w Portugalii, Holandii, w Czechach i ostatnio w Szwecji i na Węgrzech. Dlatego musimy bardzo dokładnie wyważyć, jak korzystamy z naszych zasobów. Ale nie mamy żadnych wątpliwości, że nasza produkcja cywilna będzie szybko rosnąć.

Czy czasami wraca do pana głowy myśl, że było już bardzo blisko, aby Embraer został wchłonięty przez Boeinga i stał się jego częścią? Przecież był taki projekt.

Już nie. Zamknęliśmy proces arbitrażowy z Boeingiem. Proces wstępnej integracji trwał od 2018 do początku 2020 roku, potem Boeing wycofał się z niego, przyszła pandemia, a my wysłaliśmy na rynek komunikat, że umowa nie dojdzie do skutku. Wtedy też zapadło postanowienie, że cywilna część Embraera nie jest na sprzedaż. Cztery lata zajął nam proces arbitrażowy i teraz z ofertą, jaką możemy zaproponować, tempem produkcji i rosnącą sprzedażą czujemy się naprawdę komfortowo. Nasz portfel zamówień na koniec trzeciego kwartału 2024 był wart 22,7 mld dol., do końca roku spodziewaliśmy się przychodów na poziomie 6–6,7 mld dol. Skorygowana marża EBIT wyniesie między 9 a 10 proc. Nasze ostateczne wyniki finansowe podamy w lutym. Ale to się nie zmieni: cały Embraer dostarczył łącznie 206 samolotów, o 14 proc. więcej niż w 2023 r. To był naprawdę dobry rok.

Airbus i Embraer ubiegają się o zamówienie LOT-u na dostawy 80 maszyn regionalnych. Dlaczego dla Embraera ten kontrakt jest ważny?

Zacznijmy od tego, że Embraer i LOT współpracują ze sobą od 25 lat. LOT był linią lotniczą, która włączyła do floty nasz pierwszy samolot pasażerski. Te stosunki są więc bardzo bliskie, a LOT wykonuje naszymi maszynami 32 tys. lotów rocznie. To jest coś, co chcielibyśmy nie tylko utrzymać, ale i rozwijać. Jest jeszcze wzajemne zaufanie, które w biznesie nie ma ceny. I z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że jesteśmy gotowi na kolejne 25 lat, bo mamy samolot, który płynnie może zostać włączony do floty, więc w tym przypadku ryzyko, jakie jest zawsze związane z powiększaniem floty, jest naprawdę bardzo niskie.

Nie ukrywam, że Embraer chce także być strategicznym partnerem dla Polski, a budowa CPK stwarza nam dodatkowe możliwości.

Czyli Embraer nie jest jedynie zainteresowany sprzedażą samolotów? W waszej ofercie jest coś więcej?

O wiele więcej. Oczywiście chcemy dostarczyć nowe samoloty LOT-owi. I jesteśmy przekonani, że E2 znakomicie uzupełniłoby lukę w przewozach regionalnych. Wyliczyliśmy, że każdy z zamówionych samolotów dałby LOT-owi 10 mln dol. oszczędności w eksploatacji i wdrożeniu do floty w porównaniu z samolotem A220 Airbusa, oczywiście nie uwzględniając kosztów nabycia. Jeśli to pomnożymy przez wielkość zamówienia, czyli te 84 maszyny dałyby oszczędność 840 mln dol. na przestrzeni kolejnych 15 lat. Robi się więc naprawdę interesująco.

Blisko współpracujemy z LOT AMS, największym centrum serwisowym Embraera w regionie, który zajmuje się przeglądami samolotów nie tylko LOT-u, ale i innych linii, zwłaszcza z Europy Zachodniej. I nie chodzi tutaj jedynie o maszyny cywilne. Bo dużo mamy do zaoferowania w obszarze obronnym, a także w kształceniu przyszłych kadr. Polska będzie potrzebowała większej liczby inżynierów wobec nadchodzących wyzwań w sektorze lotniczym i chcemy być partnerem tej transformacji jako cała grupa Embraera.