Nie ma zgody w Boeingu. Związkowcy odrzucili układ zbiorowy. Strajk trwa

- Dzisiaj nie mamy ważniejszego zadania, jak zakończenie tego strajku. Pracowaliśmy z wielkim wysiłkiem, aby znaleźć rozwiązanie, które by było dobre dla firmy i zaspokajało potrzeby dla pracowników - powiedział Kelly Ortberg na spotkaniu z inwestorami.

Kłopoty nawarstwiały się od 6. lat i doprowadziły do strat operacyjnych w wysokości 40 mld dol. a zadłużenie długoterminowe sięgnęło 53 mld dol. Przy takim stanie finansów Boeingowi grozi obniżenie oceny wiarygodności kredytowej do poziomu „śmieciowego”, co z kolei znacznie podwyższyłoby koszty obsługi długu.

Strajk nie jest dzisiaj jedynym problemem Boeinga

Najpoważniejsze kłopoty zaczęły się w 2018 roku i trwały przez 2019, kiedy to doszło do dwóch katastrof B737 MAX, w których zginęło 346 osób. MAX-y, które były rynkowym sukcesem Boeinga, zostały po nich uziemione na 20 miesięcy. Potem przyszła pandemia i odwołanie zamówień przez klientów.

W styczniu 2024 w B737 MAX-9 źle umocowane drzwi zostały wyssane przez różnicę ciśnienia. Regulator rynku lotniczego w USA - FAA uznał wtedy, że samoloty Boeinga nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa, bo są niedorobione jakościowo. Nakazał wówczas zmniejszenie liczby produkowanych samolotów i postawił swoich inspektorów na taśmach. To z kolei spowodowało, że Boeing nie mógł produkować tych maszyn w tempie, które gwarantowało mu zysk.

Mimo tych problemów Boeing jest nadal ważnym graczem w gospodarce USA. Jego wkład w PKB kraju sięga 79 mld dol. Nadal zatrudnia 170 tys. osób i daje pośrednio pracę 1,6 mln osób zatrudnionych w 10 tys. innych firm.

Wiadomo więc, że Boeing musi przetrwać i obecny kryzys nie doprowadzi go do bankructwa. Amerykański gigant jest częścią duopolu, do którego należy z Airbusem. I to właśnie gwarantuje mu przetrwanie. Tylko te dwie firmy na świecie produkują dzisiaj samoloty dalekiego zasięgu, które są niezbędne do transportu lotniczego. I obie firmy mają pełne portfele zamówień. A każdy przewoźnik, który dzisiaj skasowałby swoje zamówienie w Boeingu, musiałby czekać na nowy samolot od Airbusa przynajmniej 4 lata.