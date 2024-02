Kryzys w Boeingu. Przewoźnicy doceniają starsze samoloty

Obecne kłopoty Boeinga po „zgubieniu” zaślepki drzwi awaryjnych w B737 MAX 9 wywołały wzrost zainteresowania starszymi samolotami na wtórnym rynku, bo problemy łańcuchów dostaw nie zniknęły, nadal występuje niedobór nowych silników, a ludzie na świecie znowu chcą korzystać z transportu lotniczego jak dawniej. - To wszystko złożyło się na niedostateczną podaż, więc dojście do równowagi na tym rynku opóźni się - uznał George Dimitroff, analityk w firmie badania rynku lotniczego Cirium, który uważa, że ta trudna sytuacja potrwa do 2027 r.

Przewoźnicy starają się jak mogą, aby zapewnić sobie dostateczną flotę na zaspokojenie rosnącego popytu w przewozach, IATA przewiduje, że w tym roku dojdzie do rekordowej liczby 4,7 mld pasażerów na świecie. O problemach branży lotniczej rozmawiano na konferencji o ekonomice lotnictwa w Dublinie, gdzie mają swe centrale największe firmy leasingu samolotów.

Prezes jednej z nich AerCap, Aengus Kelly zwrócił uwagę, że niedobór nowych samolotów bardzo zwiększył wartość maszyn używanych. Niektóre linie lotnicze wykupują teraz samoloty będące w leasingu zamiast przedłużać umowy o ich wypożyczaniu. To jego zdaniem oznaka, że zdają sobie sprawę z tego, iż obecne problemy nie zostaną szybko rozwiązane - pisze Reuter.

Ponad połowa światowej floty samolotów pochodzi z leasingu

Ponad połowa światowej floty samolotów pochodzi z leasingu. Ceny ich wynajmu wzrosły jeszcze przed incydentem MAX-a z Alaska Airlines 5 stycznia, który zmusił Boeinga do ograniczenia produkcji. Typowa cena wynajmu 10-letniego B737-800, poprzednika MAX-a, wynosiła w styczniu 2024 ok. 220 tys. dolarów miesięcznie wobec 183 tys. w styczniu 2023 i 156 tys. w styczniu 2022 - podała Cirium. Obecny koszt wynajmu B737-800 jest nadal niższy o 5 proc. od poziomu ze stycznia 2020., ale to może zmienić się do końca marca, bo wpadka z zaślepką drzwi pokrzyżowała Boeingowi plany zwiększania produkcji MAX-ów.