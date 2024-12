Europejski przemysł mówi jednym głosem

Rozmowy już się toczą, przemysł ogłasza manifesty, pojawiają się apele konkretnych branż, a nawet spółek, jak choćby manifest Orlenu. Na co zwraca uwagę grupa?

Podkreślamy, że chcemy realizować założenia Porozumienia Paryskiego i dojść do neutralności klimatycznej w 2050 r., ale potrzebujemy jako przemysł neutralności technologicznej. Zabiegamy o dopuszczenie do procesów dekarbonizacyjnych wszystkich technologii obniżających emisję. Do tej pory UE koncentrowała się od razu na rozwiązaniach docelowych. One dają najszybszy efekt, jeśli chodzi o redukcję emisji, ale są bardzo kosztowne. A to rodzi ryzyko spadku konkurencyjności gospodarki i niedotrzymania harmonogramów.

Które technologie powinny być uwzględnione w legislacji?

Jest wiele technologii. Nałożono na przykład na przemysł konkretne cele dotyczące zastosowania zielonego wodoru w ogólnej konsumpcji wodoru. Do 2030 roku zielony wodór powinien stanowić aż 42 procent, tymczasem teraz jest to w Polsce mniej niż pół procentu. Europejski przemysł mógłby ograniczać emisje, zwiększając zużycie wodoru różowego, produkowanego przy wykorzystaniu energii jądrowej, czy niebieskiego, będącego pochodną gazu. Ważnym elementem dekarbonizacji powinien być też wychwyt emisji CO2. Niektóre zakłady przemysłowe nie są w stanie przestawić się na niskoemisyjne źródła energii ze względów technologicznych. W takich sytuacjach warto zastosować technologie wychwytu i magazynowania CO2.

Jak Orlen podchodzi do kwestii ochrony konkurencyjności europejskiego przemysłu?

To oczywiście jeden z głównych punktów naszego manifestu. Chodzi o ochronę konkurencyjności zarówno w wymiarze wewnętrznym dzięki uruchomieniu narzędzi wspierających dekarbonizację, w tym zaoferowanie firmom adekwatnych środków finansowych, jak również w wymiarze zewnętrznym, czyli ochrony przed napływem towarów z wysokim śladem węglowym. UE ma program pilotażowy – CBAM – który ma substytuować ETS w odniesieniu do towarów, które są importowane z innych części świata. Mamy jednak obawy, że ten mechanizm może być niewystarczający. Ważna jest też kwestia bezpieczeństwa dostaw, rozumiana nie tylko jako zapewnienie dostaw nośników energii, ale też jako skracanie łańcuchów dostaw, opieranie się w większym stopniu na dostawcach lokalnych. Z kolei w obszarach, gdzie nie mamy dostępnych surowców, konieczne jest podejmowanie współpracy z wiarygodnymi partnerami. Trzeba dołożyć starań, by starych zależności importowych nie zastępować nowymi. Import chińskich aut elektrycznych do Europy to modelowy przykład, który pokazuje, jakich błędów powinno się unikać. Nałożyliśmy sobie bardzo ambitne cele związane z rozwojem elektromobilności, dopuszczając do zalania europejskiego rynku chińskimi samochodami elektrycznymi. UE zdecydowała o wprowadzeniu 40-procentowych ceł, ale nie mam przekonania, czy nawet one zatrzymają import. Ten dylemat rozleje się na inne branże przemysłowe. Konieczna jest refleksja, jak prowadzić dekarbonizację, by była realizowana naszymi zasobami.