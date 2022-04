Burns poinformował, że choć dostrzeżone zostały "retoryczne działania" ze strony Kremla, ukierunkowane na podwyższenie poziomów alarmu nuklearnego, jak dotąd nie zaobserwowano " wielu praktycznych dowodów na rodzaj rozmieszczenia lub dyspozycji wojskowych, które mogłyby wzmocnić ten niepokój".

Mimo to Burns ostrzegł, że Putin popada w coraz większą izolację, a jego "apetyt na ryzyko rośnie".

- Biorąc pod uwagę potencjalną desperację prezydenta Putina i rosyjskich przywódców, biorąc pod uwagę niepowodzenia militarne, z jakimi do tej pory musieli się zmierzyć , nikt nie może lekceważyć zagrożenia, jakie stanowi potencjalne odwołanie się do taktycznej broni jądrowej – powiedział Burns w Georgia Institute of Technology.

Poza tym szef CIA zauważa, że widocznie zawęża się krąg doradców Putina, a w tym kręgu bez szans na karierę są osoby kwestionujące osądy Putina czy przeświadczenie, że jego przeznaczeniem jest przywrócenie rosyjskiej strefy wpływów.