Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Skandynawia, Europa Północna oraz jej wschodnie krańce pozostają pod wpływem niżów. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem słabych wyżów. Płytka zatoka związana z niżem znad Islandii wraz z chłodnym frontem atmosferycznym nasuwa się nad północno-zachodnią i zachodnią Polskę i tam zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Reszta kraju pozostanie w upalnym zwrotnikowym powietrzu. Na północy i zachodzie kraju wzrost ciśnienia, na pozostałym obszarze nieznaczne zmiany.

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Nad Polskę nadciągają burze. Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla całego obszaru województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Alerty II stopnia będą obowiązywać także w południowej części województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 55 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Na większości objętego ostrzeżeniami obszaru alerty zaczną obowiązywać o godz. 15 w poniedziałek i pozostaną w mocy do godzin wieczornych tego samego dnia. W przypadku woj. lubuskiego oraz powiatów na północy województwa dolnośląskiego i południowym wschodzie województwa wielkopolskiego ostrzeżenia obowiązują od godz. 5 do 12.

Dla przeważającej części województwa zachodniopomorskiego oraz powiatów położonych na północy województw lubuskiego i wielkopolskiego Instytut wydał ostrzeżenia przed burzami I stopnia. Na wskazanym obszarze mogą wystąpić burze z opadami deszczu do 35 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Alerty obowiązywać będą od godz. 13 do godz. 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW przed upałem. Alerty III stopnia

Do godz. 20 w poniedziałek pozostają także w mocy ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, prawie całego woj. małopolskiego i części woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz podlaskiego. W ciągu dnia na obszarze objętym ostrzeżeniami III stopnia prognozowane są temperatury od 35 do 39 stopni Celsjusza. Niewykluczone są więc nowe lokalne rekordy ciepła. W nocy temperatura ma wynieść od 18 do 25 stopni.

Również do poniedziałku do godz. 20 obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed upałem dla północnej i zachodniej części kraju, gdzie na termometrach w ciągu dnia może pojawić się do 34 stopni Celsjusza, a w nocy do 23 stopni.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie tych zjawisk. Natomiast ostrzeżenie meteorologiczne najwyższego III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Pogoda w poniedziałek. Gorąco i burzowo

W poniedziałek na północnym zachodzie i zachodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego i dużego. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów podczas burz do 20-30 mm, na południu lokalnie do około 50 mm; punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 28-32 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i zachodzie do 35-39 stopni na przeważającym obszarze kraju. W Warszawie temperatura wyniesie 38 stopni. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam około 22 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, tylko w pierwszej połowie dnia na południu kraju wiatr z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do około 80 km/h, a punktowo możliwe porywy do około 90-100 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie okresami małe. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów podczas burz do 20-30 mm, a lokalnie na południowym zachodzie do 50 mm; miejscami, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy, burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura minimalna wyniesie od 17-19 stopni na północy i zachodzie do 20-23 stopni na wschodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, na południowym wschodzie okresami zmienny. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h, a punktowo możliwe porywy do 80 km/h.

Prognoza na wtorek. Temperatury zaczną się obniżać

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie okresami także małe. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a w południowej połowie kraju również burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów podczas burz do 20-30 mm; punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg.

Temperatura maksymalna wyniesie od 26-30 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do 33-35 stopni Celsjusza na wschodzie i południu. W Warszawie będą 33 stopnie, chłodniej natomiast na wybrzeżu – tam około 22 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. Podczas burz porywy wiatru do około 80 km/h, a punktowo możliwe porywy do około 90 km/h.