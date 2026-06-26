W wieku 73 lat zmarł były minister obrony Rosji Siergiej Iwanow – przekazała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media państwowe. Przyczyny śmierci Iwanowa nie zostały na razie podane do publicznej wiadomości.

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Siergiej Iwanow w czasach ZSRR był funkcjonariuszem KGB, następnie Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W 2001 r. rosyjski przywódca Władimir Putin powołał go na stanowisko ministra obrony Rosji. Funkcję tę pełnił do 2007 r.

W latach 2011-2016 był szefem administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej. Był uważany za jednego z najbliższych współpracowników Putina oraz lidera tzw. siłowników, czyli stronnictwa skupiającego osoby w centralnym aparacie władzy, wywodzące się z kręgów wojska i służb specjalnych. W ostatnich latach zajmował się sprawami związanymi z ekologią i sportem.