Siergiej Iwanow i Władimir Putin
W wieku 73 lat zmarł były minister obrony Rosji Siergiej Iwanow – przekazała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media państwowe. Przyczyny śmierci Iwanowa nie zostały na razie podane do publicznej wiadomości.
Siergiej Iwanow w czasach ZSRR był funkcjonariuszem KGB, następnie Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W 2001 r. rosyjski przywódca Władimir Putin powołał go na stanowisko ministra obrony Rosji. Funkcję tę pełnił do 2007 r.
Czytaj więcej
Władimir Putin zgadza się na rozmowy pokojowe, ale na warunkach nie do przyjęcia dla Ukrainy. Jednak tym razem i Kijów zaczyna stawiać swoje.
W latach 2011-2016 był szefem administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej. Był uważany za jednego z najbliższych współpracowników Putina oraz lidera tzw. siłowników, czyli stronnictwa skupiającego osoby w centralnym aparacie władzy, wywodzące się z kręgów wojska i służb specjalnych. W ostatnich latach zajmował się sprawami związanymi z ekologią i sportem.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas