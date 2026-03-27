Jak potwierdził rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, łodzie – jednostki „Friendship” i „Tigger Moth” – pływają pod polską banderą. Zaginęły one, transportując pomoc humanitarną na Kubę.

Misja humanitarna z Polakami na pokładzie dotarła do celu. Odnaleziono zaginione katamarany

Amerykańska Straż Przybrzeżna, na którą powołuje się AFP, podaje, że na pokładzie zaginionych katamaranów znajdowali się m.in. obywatele Polski i Francji, zaś kolumbijski dziennik „El Tiempo”, że są to obywatele Polski, Francji, Kuby i USA.

Jednostki miały dopłynąć już na Kubę. – Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych została dziś poinformowana, że oba statki bezpiecznie dotarły na Kuba – potwierdził w rozmowie z agencją Anthony Randisi, rzecznik prasowy straży.

Wcześniej poszukiwano łodzi – wypłynęły one 20 marca z miasta Isla Mujeres w stanie Quintana Roo w Meksyku. Choć miały dopłynąć one do Hawany 24 lub 25 marca, to nie otrzymano żadnej wiadomości ani potwierdzenia, że przybyły do celu.

Poszukiwania katamaranów, które płynęły do Hawany

W środę meksykańska marynarka wojenna informowała, że wysłała kilka jednostek, które prowadziły poszukiwania na morzu, a także z powietrza. Jak wskazano, Meksykanie byli w stałym kontakcie z agencjami żeglugowymi w Polsce, Francji, na Kubie i w USA.

Jednostkami „Friendship” i „Tigger Moth” płynęły na Kubę w ramach międzynarodowego konwoju humanitarnego Nuestra America – Kuba mierzy się bowiem z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym.