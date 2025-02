Dziki Zachód znów jest Dzikim Zachodem. Bandyci napadają na pociągi

Czytaj więcej Polityka Imigranci dzielą USA. Deportacje Donalda Trumpa zostaną wstrzymane? Prezydent Donald Trump polecił służbom federalnym wyłapywanie osób przybywających nielegalnie w USA. Ale demokratyczne stany się temu sprzeciwiają.

Już w czerwcu ubiegłego roku amerykańska policja złapała Felipe Arturo Avalos-Mejia, który według niej był szefem kolejowych złodziei na pustyniach Kalifornii i Arizony, a sam okradał pociągi od 11 lat. Aresztowano go w restauracji we wschodnim Los Angeles wraz z drugą osobą, która miała przy sobie markową torbę Louis Vuitton (prawdopodobnie też kradzioną). W środku była długa lista skradzionych modeli Nike i 120 tys. dolarów w gotówce.

Ale ataki na pociągi wcale nie ustały. Szeryfowie z Arizony podejrzewają, że zarówno koleje, jak i firmy ubezpieczeniowe, nie informują o wszystkich kradzieżach. – Po co publicznie prać brudną bieliznę? Jeśli ujawni się, że narastają kradzieże na liniach kolejowych, to wszyscy będą wiedzieli, że koleje mają problem – tłumaczy szeryf Lewis.

Z kolei amerykańscy operatorzy kolejowi skarżą się, że szeryfowie łapią, a sądy wsadzają do aresztów sprawców tylko co dziesiątego napadu. Co prowadzi do tego, że kradzieży dokonują coraz lepiej wyszkoleni fachowcy.

Według szacunkowych danych Association of American Railroads w ubiegłym roku liczba napadów wzrosła o 40 proc. w całych Stanach Zjednoczonych. Choć w innych regionach USA nie są one tak dotkliwe, jak w pustynnych rejonach Arizony i Kalifornii, to jednak są plagą torowisk na przedmieściach dużych aglomeracji takich, jak na przykład Chicago.

Sześciu największych amerykańskich przewoźników kolejowych przyznało, że ubiegłoroczne kradzieże kosztowały ich ponad 100 mln dolarów – zarówno w skradzionych towarach, jak i w kosztach remontów zniszczonych kontenerów, wagonów i całych składów kolejowych.