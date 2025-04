W codziennym życiu rzadko zastanawiamy się, skąd pochodzi energia elektryczna zasilająca nasze domy. Tymczasem jej źródło ma fundamentalne znaczenie, zarówno dla środowiska, jak i dla stabilności systemu elektroenergetycznego. Energia z farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych czy elektrowni wodnych generuje znacznie mniej dwutlenku węgla niż ta wytwarzana przez konwencjonalne jednostki oparte na węglu czy gazie.

W 2024 roku odnawialne źródła energii odpowiadały już za blisko 27 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce. Co istotne, potencjał tych źródeł dynamicznie rośnie – moc zainstalowana farm wiatrowych na początku kwietnia sięgała 11 GW, a fotowoltaiki – 22 GW. Coraz częściej zdarzają się też godziny, w których OZE pokrywają ponad połowę krajowego zapotrzebowania na energię.

Sprawdzaj godziny szczytu

Ilość energii zużywanej w trakcie doby jest zmienna. Najmniej potrzebujemy jej nocą, ale rano zapotrzebowanie rośnie, osiągając szczyt poranny od ok. godz. 6−7. Później, w godzinach południowych w dni słoneczne, mocno spada, a wieczorem ponownie rośnie.

Właśnie w szczycie porannym i popołudniowym warto ograniczyć korzystanie z energochłonnych sprzętów domowych lub ładowanie sprzętów elektrycznych, przekładając te czynności na inne godziny – nocą lub godziny południowe w czasie wysokiej generacji fotowoltaicznej.

Pomocnym narzędziem w planowaniu energetycznej aktywności jest Energetyczny Kompas, bezpłatna aplikacja, która wskazuje godziny szczytu, zalecając zwiększenie zużycia, normalne używanie lub oszczędzanie prądu.

Postępuj odpowiedzialnie

Dostosowanie zużycia energii do dostępności zielonych źródeł to przykład nowoczesnego podejścia do odpowiedzialności klimatycznej. Wpisuje się ono w rosnący trend „inteligentnej konsumpcji”, w którym jednostkowe decyzje przekładają się na realne wsparcie dla systemu elektroenergetycznego i konkretne działanie na rzecz klimatu. To jeden z codziennych wyborów, który podobnie jak segregacja odpadów, oszczędzanie wody czy rezygnacja z plastiku wpisuje się w idee zrównoważonego rozwoju.

Warto dzięki świadomemu korzystaniu z prądu mieć wpływ na przyszłość swoją, kolejnych pokoleń i planety. Wybieraj mądrze i sprawdzaj alerty Energetycznego Kompasu. Energia jest w twoich rękach.

Materiał Partnera