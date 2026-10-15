Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do narastającego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Szef MON zdecydowanie przekonywał, że po objęciu urzędu przez prezydenta Karola Nawrockiego nie ma już możliwości przeprowadzenia kompleksowej reformy tej instytucji. Zdaniem wicepremiera politycy prawicy, deklarując chęć obrony niezależności sądu konstytucyjnego, w rzeczywistości próbują sankcjonować i chronić rozwiązania, które wcześniej sami dewastowali.

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Kosiniak-Kamysz: Brak szans na reformę Trybunału Konstytucyjnego

– Nie działamy inaczej niż w oparciu o ustawy, które przyjęli oni (politycy za rządów Zjednoczonej Prawicy) – podkreślił wicepremier. Jednocześnie przypomniał, że obecna koalicja rządowa proponowała inne rozwiązania dotyczące wyboru sędziów TK, jednak przygotowane przepisy w 2024 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda skierował do TK w trybie kontroli prewencyjnej.

Chodzi o dwie ustawy mające zreformować Trybunał. W 2025 r. TK – w składzie pod przewodnictwem ówczesnej prezes Julii Przyłębskiej – stwierdził, że przepisy są niekonstytucyjne.

– Przy nowym prezydencie Nawrockim to nie ma już mowy o jakiejkolwiek naprawie (TK) – mówił Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że przyjazd w środę do TK Karola Nawrockiego „nie jest niczym zaskakującym”.

Wicepremier, mówiąc o PiS, zauważył, że za swoich rządów dążyło ono do „państwa autorytatywnego”. – A dzisiaj będą bronić tego, co sami zepsuli i będą próbować mówić, że bronią niezależności. Oni tę niezależność podeptali, tę niezależność trzeba przywrócić – podkreślił wicepremier. Ocenił też, że trwający spór o Trybunał Konstytucyjny może być próbą stworzenia nowego „mitu założycielskiego i pobudzenia jakiejś nowej emocji u wyborców PiS i akolitów”.

Zaostrzenie sporu ws. Macieja Berka i protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym

Spór o Trybunał Konstytucyjny zaostrzył się w środę po tym, jak Maciej Berek złożył z rana – podczas uroczystości w Sejmie – ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego z formułą, że robi to „wobec prezydenta”. Berek nie został dopuszczony do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. W tym czasie przed siedzibą TK trwały przepychanki zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic z liderem Robertem Bąkiewiczem i klubów „Gazety Polskiej” z policją.

Prezydent oświadczył w środę, że jeżeli Berek nie dokonał formalności ślubowania przed prezydentem, to z pewnością nie jest sędzią TK. Po południu Nawrocki odwiedził siedzibę TK i spotkał się z obecnymi wówczas w Trybunale sędziami. W związku z sytuacją w Trybunale prezydent odwołał zaplanowaną na czwartek i piątek wizytę w Słowenii.