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Flávio Bolsonaro może przejąć władzę. W grze brazylijska demokracja

Flávio Bolsonaro jest u progu zdobycia prezydentury w drugiej turze wyborów 25 października. I wywrócenia systemu konstytucyjnego wprowadzonego po obaleniu wojskowej dyktatury cztery dekady temu.

Publikacja: 08.10.2026 04:05

Flávio Bolsonaro może przejąć władzę. W grze brazylijska demokracja

Foto: REUTERS/Adriano Machado

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób wynik wyborów prezydenckich może zachwiać fundamentami brazylijskiej demokracji.
  • Jakie błędy w polityce gospodarczej doprowadziły do wzrostu długu publicznego i zmęczenia społecznego.
  • Jakie strategiczne zmiany w Sądzie Najwyższym mogą wpłynąć na przyszłość praworządności w kraju.
  • Dlaczego brazylijskie wybory mogą doprowadzić do geopolitycznego zwrotu w całej Ameryce Łacińskiej.
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Luiz Lula da Silva nie ukrywał zaskoczenia w niedzielny wieczór wyborczy. – Byłem przekonany, że uda mi się wygrać już w pierwszej turze – przyznał 81-letni dotychczasowy prezydent. 

Stało się inaczej. Flávio Bolsonaro, syn populistycznego i nacjonalistycznego prezydenta z lat 2019-23 Jaira Bolsonaro, dostał niespodziewanie 47 proc. głosów, o 2 punkty procentowe więcej od swojego rywala. Zdobył przewagę właściwie w całym ogromnym kraju poza ubogim północnym-wschodem.

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