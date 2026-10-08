Luiz Lula da Silva nie ukrywał zaskoczenia w niedzielny wieczór wyborczy. – Byłem przekonany, że uda mi się wygrać już w pierwszej turze – przyznał 81-letni dotychczasowy prezydent.

Stało się inaczej. Flávio Bolsonaro, syn populistycznego i nacjonalistycznego prezydenta z lat 2019-23 Jaira Bolsonaro, dostał niespodziewanie 47 proc. głosów, o 2 punkty procentowe więcej od swojego rywala. Zdobył przewagę właściwie w całym ogromnym kraju poza ubogim północnym-wschodem.