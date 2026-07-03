Czerwcowy sondaż zaufania do polityków przyniósł wyraźną poprawę notowań prezydenta Karola Nawrockiego. Lider czerwcowego rankingu zaufania jako jedyny przekroczył barierę połowy wskazań – ufa mu obecnie 53 proc. ankietowanych. To wzrost o 5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, przy jednoczesnym spadku nieufności o 4 pkt proc.. Druga pozycja przypadła wicepremierowi i szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, który utrzymał majowy wynik na poziomie 45 proc. zaufania (nieufność deklaruje 29 proc. badanych). Podium zamyka minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z poparciem na poziomie 42 proc. (– 2 pkt proc.). W pierwszej piątce polityków z najwyższym zaufaniem znaleźli się również Rafał Trzaskowski (40 proc.) oraz Krzysztof Bosak (39 proc.).

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Pięciu polityków z najwyższą nieufnością. Na czele Kaczyński i Braun

Zestawienie osób, wobec których respondenci wykazują największą nieufność, otwiera Jarosław Kaczyński. Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości nie ufa 57 proc. badanych (zaufanie deklaruje 26 proc.). Na drugim miejscu w tej kategorii plasuje się lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun z wynikiem 55 proc. negatywnych wskazań.

Problem z wysokim poziomem nieufności dotyczy także liderów pozostałych ugrupowań. Negatywne oceny u połowy respondentów zbierają reprezentanci dwóch skrzydeł wewnątrz PiS – Przemysławowi Czarnkowi nie ufa 51 proc., natomiast Mateuszowi Morawieckiemu równo 50 proc. pytanych. Niewiele lepszy wynik w tym zestawieniu zanotował premier Donald Tusk. Liderowi Koalicji Obywatelskiej nie ufa obecnie 49 proc. uczestników badania, przy zaufaniu na poziomie 38 proc.

Czerwiec pod znakiem strat dla koalicji rządzącej

Sondaż pokazuje, że początek lata przyniósł pogorszenie ocen przede wszystkim dla przedstawicieli rządu i koalicji parlamentarnej. Spadki zaufania oraz wzrosty ocen negatywnych są widoczne u wielu polityków, choć skala tych zmian najczęściej nie przekracza kilku pkt. proc..

Wśród liderów strat znaleźli się m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (spadek zaufania o 1 pkt proc., wzrost nieufności o 5 pkt. proc.) oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, u której nieufność wzrosła o 4 pkt proc., a zaufanie spadło o 2 pkt proc.. Gorsze oceny odnotowali również wicepremier Krzysztof Gawkowski (spadek zaufania o 3 pkt proc., wzrost nieufności o 1 pkt proc.), Marcin Kierwiński oraz minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. Poza koalicją rządową wyraźne pogorszenie notowań spotkało także Adriana Zandberga, którego zaufanie stopniało o 3 pkt proc., a nieufność wzrosła o 2 pkt proc..

Bilans zaufania dla polityków

Najbardziej dodatni bilans uzyskali prezydent Karol Nawrocki (+0,58 punktu) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (+0,34 punktu). Wskaźnik powyżej zera odnotowali także Piotr Zgorzelski (+0,23), Radosław Sikorski (+0,18) oraz minister finansów Andrzej Domański (+0,07).

Na przeciwległym biegunie, z najbardziej krytycznymi notami, znaleźli się Grzegorz Braun (średnia ocen wynosi -1,89 punktu), Jarosław Kaczyński oraz Przemysław Czarnek (obaj po -1,65 punktu). Ujemny bilans powyżej jednego punktu zanotowali ponadto Paulina Hennig-Kloska (-1,18), minister ds. równości Katarzyna Kotula (-1,07) oraz Mateusz Morawiecki (-1,02). Nieznajomość poszczególnych ministrów pozostaje stabilna – najwyższym wskaźnikiem braku rozpoznawalności nadal odznacza się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (44 proc. wskazań).