W wywiadzie dla agencji prezes zarządu PGZ Adam Leszkiewicz powiedział, że obecnie trwa współpraca między kilkoma spółkami należącymi do PGZ a ukraińskimi producentami uzbrojenia.

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Leszkiewicz przypomniał, że na początkowym etapie dotyczyła ona sprzętu pancernego, w szczególności zakupu przez Ukrainę samobieżnych armatohaubic Krab, produkowanych przez Hutę Stalowa Wola.

„Obecnie rozmawiamy również o wsparciu, naprawach i obsłudze serwisowej ukraińskich samolotów F-16 oraz MiG-29 przekazanych Ukrainie przez partnerów. Ponadto już współpracujemy przy produkcji wybranych komponentów do amunicji i pocisków rakietowych dla ukraińskiej armii” – podkreślił prezes PGZ.

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Dodał, że równolegle polski holding otwiera nowe kierunki współpracy ze stroną ukraińską.

„Przykładem jest podpisane memorandum o współpracy z TAF Industries. Widzimy perspektywy współpracy z tą ukraińską firmą w obszarze bezzałogowych statków powietrznych i liczymy na porozumienie zarówno w sprawie transferu technologii, jak i wspólnej produkcji” – zaznaczył Leszkiewicz.

Ukrinform poinformował, że ukraińska firma zbrojeniowa TAF Industries oraz polski państwowy koncern PGZ podpisały memorandum o współpracy w sektorze obronnym.

Podczas Międzynarodowej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku podpisano ponad 30 umów o łącznej wartości przekraczającej 1,5 mld euro dotyczących projektów odbudowy Ukrainy. Kijów i Warszawa uzgodniły również współpracę na rzecz rozwiązania problemu długich kolejek na granicy – zauważyła Ukrinform.