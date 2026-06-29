Uczestników sondażu pytano, na jaką partię zagłosowaliby, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w minioną niedzielę. Najwięcej wskazań (28 proc.) uzyskała Koalicja Obywatelska. W porównaniu z sondażem sprzed blisko miesiąca, przeprowadzonym od 29 maja do 2 czerwca, poparcie dla partii Donalda Tuska spadło o 1,3 pkt. proc.

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To kolejny miesiąc spadku poparcia dla KO. W poprzednim sondażu IBRiS dla Polsatu spadek ten wynosił 1,8 punktu i również był największy spośród wszystkich partii.

Najnowszy sondaż. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z największym wzrostem poparcia

W nowym badaniu drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, na które chciałoby głosować 24,1 proc. ankietowanych (wzrost o 0,4 pp.) Poparcie dla PiS rośnie drugi miesiąc z rzędu.

Sondażowe podium z wynikiem 13,7 proc. zamyka Konfederacja. Partia, której liderami są Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen, zyskała w ciągu miesiąca 0,3 pp.

Według sondażu, największy wzrost poparcia (o 1 punkt) odnotowała Konfederacja Korony Polskiej. Na partię Grzegorza Brauna chce teraz głosować 9 proc. respondentów. Do Sejmu dostaliby się jeszcze politycy Nowej Lewicy (8,2 proc., wzrost o 0,1 pp.).

Wyniki sondażu. Sejm bez PSL, Razem i Polski 2050

Z badania IBRiS wynika, że progu wyborczego nie przekroczyłyby koalicyjne Polskie Stronnictwo Ludowe (4,1 proc., spadek o 0,1 punktu) oraz pozostająca w opozycji do rządu Donalda Tuska partia Razem (3,1 proc., wzrost o 0,2 pp.). W Sejmie zabrakłoby również przedstawicieli Polski 2050 (0,8 proc., spadek o 0,7 pp.) oraz powstałego po rozłamie w partii Szymona Hołowni Centrum (0,1 proc.).

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W porównaniu z poprzednim sondażem tego samego ośrodka, nie zmienił się odsetek niezdecydowanych wyborców (8,9 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie 24-27 czerwca na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.