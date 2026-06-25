07:31 Jak wygląda układ sił w radzie Warszawy?

Rada Warszawy liczy 60 radnych. Bezwzględną większością w niej dysponuje KO (przewodniczącym klubu radnych KO w Warszawie jest Jarosław Szostakowski). Opozycyjny klub radnych PiS liczy 14 radnych, którym przewodniczy Dariusz Figura. Klub Lewica, Miasto Jest Nasze, Wspólne Jutro liczy ośmioro radnych – trzy radne są z Lewicy, troje z MJN i dwie radne z Wspólne Jutro (przewodniczącą klubu jest Agata Diduszko-Zyglewska). W radzie jest też dwóch posłów niezrzeszonych, z czego jeden należy do Konfederacji.

07:29 Nowa Lewica zagłosuje przeciw absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego

Zarząd stołecznej Nowej Lewicy, koalicjanta KO w skali ogólnopolskiej, podjął decyzję o głosowaniu przeciw udzieleniu absolutorium Trzaskowskiemu. Nowa Lewica ma w Warszawie troje radnych.

07:00 Na radzie Warszawy o sytuacji w Szpitalu Południowym

W czasie obydwu sesji radni wysłuchają informacji prezydenta Warszawy na temat sytuacji w Szpitalu Południowym. Na absolutoryjnej wysłuchają także raportu o stanie miasta oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025, które przedstawi prezydent miasta.