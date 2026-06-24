W czwartek na Uniwersytecie Gdańskim Ołena Zełenska miała wziąć udział w debacie „Identity as a Skill for the Future: Education, Responsibility and Leadership”. Jak powiedziała w rozmowie z WP.pl rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska, udział pierwszej damy Ukrainy został odwołany.

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Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska

Wcześniej ogłoszono, że do Gdańska na Konferencję Odbudowy Ukrainy nie przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińską delegacją pokieruje premier Julija Swyrydenko.

Konferencja Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC) jest najważniejszym międzynarodowym forum poświęconym przyszłej odbudowie i modernizacji Ukrainy po zakończeniu wojny. Tegoroczna edycja będzie piątą w historii i pierwszą organizowaną przez Polskę.

Gdańsk ma gościć w tym tygodniu m.in. premiera Donalda Tuska, prezydenta Ukrainy, Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, Antoniego Costę, przewodniczącego Rady Europejskiej i ok. 20 delegacji z różnych krajów oraz przedstawicieli globalnych koncernów, funduszy inwestycyjnych czy banków.

Oczekiwania biznesu wobec konferencji w Gdańsku są optymistyczne, ale bez hurraoptymizmu. To raczej polityczne show, na którym „trzeba być”. Biznes spodziewa się podpisania kilku listów intencyjnych i porozumień, m.in. ze strony BGK czy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. URC jest także jednym z etapów pielęgnowania relacji gospodarczych z Ukrainą, podobnie jak misja polskiego biznesu do Kijowa w maju, która wsparła zaufanie biznesu z obu stron. – W Ukrainie życie gospodarcze funkcjonuje niezależnie od tego, czym nas karmi na co dzień polityka – mówi Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. Oczekuje, że relacje z Ukrainą rozwiną się jak relacje polsko-niemieckie, mimo trudnej przeszłości. – Gdyby miało być inaczej, i Polacy, i Ukraińcy strzelą sobie w kolano, w interesie obu stron jest patrzenie w przyszłość– mówi Kostrzewa.