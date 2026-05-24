Referendum w Krakowie
W referendum mogą wziąć udział osoby mające czynne prawo wyborcze i stale mieszkające w Krakowie. Wyborcy otrzymują dwie karty do głosowania: jedną w sprawie odwołania prezydenta, drugą dotyczącą Rady Miasta.
Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa. W przypadku sprawy dotyczącej Rady Miasta minimalny próg ważności wynosi 179 792 głosy. To oznacza, że dla rozstrzygnięcia głosowania kluczowa będzie frekwencja.
Lokale wyborcze są otwarte przez 14 godzin, od godz. 7 do 21. W dniu referendum obowiązuje cisza wyborcza do końca głosowania. Wyniki zostaną ogłoszone przez komisarza wyborczego.
Większość obwodów do głosowania to obwody stałe. Jest ich 412. Dodatkowe 41 to odrębne obwody głosowania, zlokalizowane np. w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
Jeżeli frekwencja nie osiągnie wymaganego progu, wynik nie będzie wiążący.
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie przewiduje, że wyniki referendum znane będą w poniedziałek w godzinach porannych.
