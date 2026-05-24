W referendum mogą wziąć udział osoby mające czynne prawo wyborcze i stale mieszkające w Krakowie. Wyborcy otrzymują dwie karty do głosowania: jedną w sprawie odwołania prezydenta, drugą dotyczącą Rady Miasta.

Frekwencja w wyborach w Krakowie

Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa. W przypadku sprawy dotyczącej Rady Miasta minimalny próg ważności wynosi 179 792 głosy. To oznacza, że dla rozstrzygnięcia głosowania kluczowa będzie frekwencja.

Lokale wyborcze są otwarte przez 14 godzin, od godz. 7 do 21. W dniu referendum obowiązuje cisza wyborcza do końca głosowania. Wyniki zostaną ogłoszone przez komisarza wyborczego.

Obwody do głosowania w Krakowie

Większość obwodów do głosowania to obwody stałe. Jest ich 412. Dodatkowe 41 to odrębne obwody głosowania, zlokalizowane np. w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Referendum obejmuje wyłącznie osoby uprawnione do udziału w wyborach, które na stałe zamieszkują w Krakowie. Jeżeli frekwencja nie osiągnie wymaganego progu, wynik nie będzie wiążący.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie przewiduje, że wyniki referendum znane będą w poniedziałek w godzinach porannych.