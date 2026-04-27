Karol Nawrocki
Nawrocki już obejmując urząd prezydenta mówił, że chciałby doprowadzić do zmian w konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. W rozmowie z Kanałem Zero prezydent przyznał, że jest zwolennikiem systemu prezydenckiego i przekonywał, że nadszedł czas, by zmienić konstytucję tak, by system sprawowania władzy w Polsce był bardziej efektywny.
- W toku kampanii wyborczej naród pokłada nadzieję w swoim prezydencie. Więc albo trzeba Polaków pozbawić prawa wyboru prezydenta i uznać, że mamy system kanclerski, albo zrobić system prezydencki (...) Jestem zwolennikiem systemu prezydenckiego, ale nie upieram się, może powinniśmy wybrać system kanclerski – stwierdził Nawrocki.
Wybory parlamentarne w Bułgarii wygrała partia Postępowa Bułgaria stworzona przez prezydenta Rumena Radewa, po tym jak w styczniu zrezygnował on ze...
System sprawowania władzy obowiązujący obecnie w Polsce jest de facto hybrydą systemu półprezydenckiego i systemu parlamentarno-gabinetowego. Prezydent w polskiej konstytucji ma pozycję silniejszą niż prezydent w klasycznym ustroju parlamentarno-gabinetowym: wybierany jest w wyborach powszechnych (a nie przez parlament) co daje mu silny mandat społeczny, dysponuje trudnym do obalenia prawem weta (by odrzucić prezydenckie weto potrzeba większości 3/5 głosów w Sejmie), ma inicjatywę ustawodawczą i odgrywa pewną rolę w polityce zagranicznej i polityce obronnej. Mimo to dominującą rolę w systemie władzy wykonawczej odgrywa premier (inaczej niż we Francji). W przypadku, gdy prezydent i premier wywodzą się z przeciwnych obozów politycznych (tzw. kohabitacja) prezydent jest w stanie (dzięki wetu) blokować rządowe inicjatywy, nie jest jednak w stanie realizować własnej agendy, ponieważ nie dysponuje większością w parlamencie.
W klasycznym systemie prezydenckim (taki system władzy mają Stany Zjednoczone) prezydent jest jednocześnie szefem rządu (który w USA określa się mianem administracji) i dysponuje całością władzy wykonawczej. W takim systemie rządów egzekutywa nie może mieć więc formy koalicyjnej, ponieważ rząd tworzy zwycięzca wyborów prezydenckich reprezentujący jeden polityczny obóz.
Z kolei system kanclerski, na który również powoływał się prezydent, to system władzy obowiązujący m.in. w Niemczech. W takim systemie de facto całość władzy wykonawczej znajduje się w rękach premiera, a prezydent pełni funkcję reprezentacyjną. W takim systemie prezydent wybierany jest przez parlament (w polskiej rzeczywistości oznaczałoby to wybór prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe, czyli obradujące łącznie Sejm i Senat).
W opublikowanym w niedzielę sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy Polaków czy chcieliby, aby Karol Nawrocki objął kiedyś urząd premiera. 50 proc. respondentów opowiedziało się przeciwko takiemu scenariuszowi.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy chcieliby w Polsce wprowadzenia systemu prezydenckiego.
„Tak” odpowiedziało 29,8 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 47,7 proc. respondentów.
22,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
- Zmianę systemu na prezydencki negatywnie postrzega częściej niż co druga osoba po pięćdziesiątym roku życia (54 proc.) i podobna część badanych posiadających wyższe wykształcenie (53 proc.). Częściej niż pozostali opinię taką wyrażają osoby o dochodach wynoszących ponad 5000 zł netto (57 proc.) oraz z miast większych niż 500 tys. mieszkańców (57 proc.) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21-22 kwietnia 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
