Właściciele „Le Figaro”, bracia Laurent i Thierry Dassaultowie, różnią się jednak co do tego, czy należy wspierać Zjednoczenie Narodowe, czy nie. Ich dziadek Marcel Bloch (po wojnie zmienił nazwisko na Dassault) został jako francuski Żyd wysłany w czasie wojny do obozu koncentracyjnego Buchenwald przez kolaborujący z Hitlerem reżim Petaina. To z tych ostatnich środowisk wywodzi się ugrupowanie Le Pen. Jednak syn Marcela Serge, który rozwinął ogromną grupę zbrojeniową produkującą m.in. myśliwce Mirage, uznał po przejęciu w 2004 roku „Le Figaro”, że powinny być w nim reprezentowane wszystkie nurty prawicy, w tym ZN.

Czytaj więcej Polityka Wybory we Francji: Co się stanie, jeśli nikt nie zdobędzie większości? Nie wiadomo Zjednoczenie Narodowe zdobyło 33,15 proc. głosów i wygrało I turę wyborów parlamentarnych we Francji, ale dopiero 7 lipca będzie wiadomo, czy partia Marine Le Pen zdobyła bezwzględną większość w parlamencie. Co się stanie, jeśli Zjednoczenie Narodowe ostatecznie zdobędzie mniej niż 289 mandatów?

Maleją szanse na przejęcie przez Zjednoczenie Narodowe bezwzględnej większości w parlamencie

Dwuznaczna postawa „Le Figaro” wpisuje się w szersze zjawisko przejmowania przez Bollorégo kolejnych ikon francuskich mediów. Częścią jego imperium jest telewizja C-News i Canal Plus, tygodnik „Paris Match” i „Le Journal du Dimanche”, wspomniane już radio Europe 1, periodyk „Gala”.

Bolloré wylansował poprzez C-News ugrupowanie Érica Zemmoura Reconquête. Jego główną tezą było wówczas, że krajowi grozi zastąpienie Francuzów muzułmańskimi imigrantami. Po pierwszej turze wyborów Bolloré namówił z kolei lidera Republikanów Érica Ciottiego do niespodziewanego zadeklarowania sojuszu z Le Pen. Większość ugrupowania co prawda nie poszła za nim, jednak i tak ruch znacząco wzmocnił skrajną prawicę.

Czytaj więcej Polityka Wybory we Francji: Ponad 210 kandydatów wycofało się, by pokrzyżować szyki Marine Le Pen Ostatecznie z udziału w II turze wyborów parlamentarnych we Francji wycofało się ponad 210 kandydatów lewicowych i liberalnych - kandydaci mieli czas do wczoraj, do godziny 18:00, by podjąć decyzję w sprawie swojego udziału w II turze (7 lipca).

Bolloré próbował dojść niedawno do porozumienia z Macronem. Potrzebował pomocy prezydenta dla uzyskania zgody Brukseli na przejęcie przez jego grupę Vivendi konkurencyjnego potentata Lagardère. Ukazał się wówczas okładkowy artykuł o Brigitte Macron w „Paris Match”. Tajne spotkanie między miliarderem a przywódcą państwa doprowadziło jednak tylko do krótkotrwałej odwilży.