Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika. Czarnek mówi o zamachu stanu i uprowadzeniu

Zbiórka pieniędzy na rodziny Kamińskiego i Wąsika

Komentując sytuację poseł Prawa i Sprawiedliwości powiedział też, że minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński "odpowie za to, na czele czego stoi". - To on stoi za działaniami służb wczoraj. To nie jest groźba, to zapowiedź odpowiedzialności Kierwińskiego, który doprowadził do uprowadzenia posłów na Sejm RP z Pałacu Prezydenckiego wbrew woli prezydenta - dodał.

- My dzisiaj rozpoczynamy zbiórkę środków finansowych na rodziny pana Kamińskiego i pana Wąsika. To są nasi przyjaciele, mają rodziny, mają dzieci w wieku szkolnym. Dzieci dzisiaj płaczą, matki czy żony się również modlą na różańcach o ludzi, którzy zostali bezprawnie osadzeni w areszcie - powiedział Przemysław Czarnek. Dodał, że "na pewno będzie pomoc" dla rodzin Kamińskiego i Wąsika.

Czytaj więcej Polityka „Załatwiacze” z afery gruntowej do dzisiaj nieosądzeni Wyroku za słynną aferę gruntową nie mają do dziś dwie osoby bezpośrednio w nią zaangażowane – Piotr Ryba i jego wspólnik Andrzej K. Ich proces od pięciu lat jest zawieszony.

Demonstracja w Warszawie

- Na pewno do Warszawy jadą dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi. Z samego tylko województwa lubelskiego, które jest bardzo blisko, przyjedzie ok. 70 do 80 autokarów ludzi w czwartek, będziemy demonstrować. Dzisiaj suweren przejmuje władzę w Polsce - mówił w Radiu Zet były minister.

- Jesteśmy ludźmi kulturalnymi, działamy zgodnie z prawem i tak samo będą działać zgodnie z prawem nasi wyborcy, którzy jadą tutaj (do Warszawy - red.) - zapewnił.

Pytany, co zmieni planowana przez PiS demonstracja, Przemysław Czarnek odparł: - Suweren chce pokazać, że nie odda Polski Niemcom i Ruskim. Ktoś nacisnął guzik. Po naciśnięciu guzika Tusk wywołał zamach stanu w Polsce, nakazał swoim ludziom, dziczy swojej, uprowadzenie posłów z Pałacu Prezydenckiego.