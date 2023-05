Poseł PiS Marek Suski pytany był w RMF FM o 14. emeryturę, która ma się stać stałym świadczeniem dla seniorów oraz o to, czy rządzący nie boją się, że budżet tego nie wytrzyma. - Na pewno będzie to wyzwanie, ale jak widać, potrafimy sobie z wyzwaniami radzić. A ludziom będzie łatwiej żyć - powiedział polityk.

Suski odniósł się także do słów Donalda Tuska, który wezwał PiS do waloryzacji 500+ już od 1 czerwca. - Tak, i też mieli to w szufladzie. Jak myśmy to ogłosili, to oni mówią: a my dalibyśmy szybciej. Niech to sprawi Donald Tusk – cudotwórca - powiedział. - Tylko jak rządził, to zabierał, więc to jest kompletnie niewiarygodny człowiek. Nie ma się co, do niego odnosić - dodał Suski i stwierdził, że taka waloryzacja jest obecnie niemożliwa. - Po pierwsze jest potrzeba, żeby przyjąć rozwiązania ustawowe. Do tego czasu nie ma takiej możliwości. Senat zawsze wszystko przeciąga, miesiąc trzyma każdą ustawę - zaznaczył poseł PiS, dodając, że "jest to niewykonalne z punktu widzenia procedury ustawodawczej".

Jak podkreślił poseł, 500+ jest programem prorozwojowym. - Jeśli chodzi o program 500+, to on spowodował wzrost gospodarczy, jeżeli mówimy o makroekonomii. Natomiast jeśli chodzi o sprawy dotyczące zwykłych obywateli, to jest szansa na wyrównanie poziomów życia - stwierdził. - W wielkich aglomeracjach, gdzie już osiągnęliśmy albo nawet przekroczyliśmy średnią europejską, i biednych terenach, na których rzeczywiście do tej pory - dopóki nie było tego programu – w wielu sklepach były zeszyty, na którą ludzie kupowali. Dziś ich wspieramy, wspieramy polskie rodziny - dodał. - Najważniejsze są dzieci, więc dzieciom dajemy wsparcie. A właśnie dlatego, że jest inflacja, to ten program 500+ trzeba wzmocnić - argumentował. Suski powiedział też, że podniesienie 500+ nie spowoduje wzrostu stóp procentowych. - Nie ma to związku. Wspieranie rodzin nie ma związku z podnoszeniem stóp procentowych - zaznaczył.

Posła Prawa i Sprawiedliwości zapytano też o zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą bezpłatnych autostrad oraz o to, czy państwo na to stać. - Tak, stać nas na to, żeby wspierać naszych obywateli. Czemu wcześniej nie wprowadziliśmy? Tutaj można mówić o różnych aspektach - powiedział. - Po prostu poszukujemy tematów, którymi możemy wesprzeć naszych obywateli. Tak jak mówimy: jeździmy po Polsce, pytamy Polaków, jakie są ich bolączki i z tych spotkań wynikało, że akurat to jest takim bolącym tematem - dodał Marek Suski w RMF FM.