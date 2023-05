Media: Agenci Moskwy na demonstracjach w Europie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 439 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie przeprowadzili atak z użyciem dronów-kamikadze na Kijów. "FT" podaje, że UE rozważa nałożenie sankcji na chińskie firmy, które handlują z Rosją.

Rosyjskie służby specjalne mogą próbować zakłócać albo wręcz same organizować demonstracje w dużym miastach zachodniej Europy, aby rozbudzać niechęć do Ukrainy albo utrudniać przystąpienie Szwecji do NATO. Tak wynika z dokumentów, których zawartość opisują w poniedziałek (08.05.2023) dziennikarze niemieckich mediów. Mają one pochodzić od rosyjskich służb.

Małe grupki osób podających się za Ukraińców miały na przykład organizować demonstracje antytureckie, aby w ten sposób dostarczać materiały propagandowe dla portali internetowych i sugerować antytureckie i antyislamskie nastroje w Europie.

Na jednym z takich nagrań, zarejestrowanych na początku marca w Paryżu, widać osoby stojące na tle ukraińskiej flagi, podnoszące ręce w geście hitlerowskiego pozdrowienia. Na zawieszonym obok banerze można przeczytać, że niedawne trzęsienie ziemi w Turcji to kara za wpuszczanie do tego kraju rosyjskich turystów. Napis głosi też, że „Alanya będzie następna”. Alanya to bardzo popularny wśród Rosjan cel wycieczek.

Na innym nagraniu widać z kolei, jak palona jest turecka flaga. Pojawiają się też zdjęcia napisów na murach takich jak „Zatrzymać Erdogana”, „Alanya następna” czy „Stop islamowi”.