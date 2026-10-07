Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna Europa znajduje się w zasięgu niżu znad Morza Barentsa, zachodnia natomiast w zasięgu zatoki niżowej. Pozostała część kontynentu jest w obszarze podwyższonego ciśnienia. Północna Polska znajduje się w zasięgu słabej zatoki niżu znad Morza Barentsa, wschodnia część kraju jest jeszcze pod wpływem słabnącego obszaru podwyższonego ciśnienia. Od zachodu nasuwa się zatoka niżu znad Francji. Do kraju napływa dość ciepłe powietrze polarne morskie.

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Pogoda w środę 7 października. Słonecznie i ciepło, w górach silniej powieje

Środa w wielu miejscach będzie raczej pochmurna, jedynie na południowym wschodzie kraju prognozowane jest małe zachmurzenie. Nad morzem lokalnie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Rano synoptycy zapowiadają zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C, 17 st. C na północy kraju i w kotlinach Sudetów, około 20 st. C w centrum do 23 st. C na południu. Wiatr będzie słaby, jedynie w rejonach podgórskich umiarkowany, porywisty. Wieczorem na południu Śląska w porywach osiągnie do 55 km/h z kierunków południowych, miejscami wschodnich. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim porywy będą osiągać do 70 km/h, w Tatrach i Sudetach do 60 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa. Przewidywany jest spadek ciśnienia.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie małe, jedynie na północnym wschodzie umiarkowane i duże i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na zachodzie i północy kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna wyniesie od 7 st. C do 12 st. C, chłodniej będzie w dolinach w rejonach podgórskich i miejscami na wschodzie - tam około 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat miejscami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, a w Karpatach do 80 km/h.

Prognoza na czwartek 8 października. Nawet do 25 st. C, możliwy deszcz i burze

W czwartek synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie miejscami na wschodzie małe. Przelotne opady deszczu pojawią się w zachodniej i centralnej Polsce. W zachodniej części Karpat możliwe są także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C nad morzem, około 20 st. C w centrum, do 25 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na południu miejscami w porywach do 60 km/h z kierunków południowych. Nad morzem wiatr wieczorem wzrastający do dość silnego, w porywach do 70 km/h. W rejonach podgórskich Karpat wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, a w Karpatach do 90 km/h.

Zmiana pogody od piątku 9 października. Zrobi się chłodniej

W piątek zachmurzenie przeważnie będzie małe i umiarkowane, ale na północy i południowym wschodzie kraju umiarkowane, a nawet duże i tam pojawią przelotne opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na południu do 60 km/h, na północy do 65 km/h, nad morzem do 80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C do 15 st. C, a na Podhalu około 10 st. C. Podobne temperatury utrzymają się również w kolejnych dniach.