Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej skutków podatkowych przekazania pieniędzy z konta osobistego na wspólne konto małżonków.

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Czy przelew między kontami małżonków jest darowizną?

Pytanie zostało skierowane przez wnioskodawczynię w 2025 r. Z jego treści wynika, że posiada ona z mężem wspólnotę majątkową. Małżonkowie mają dwa oddzielne konta założone jeszcze przed ślubem i jedno wspólne. Mąż ma jednoosobową działalność gospodarczą. Pani pracuje na etacie i na jej konto wpływa wynagrodzenie za pracę. Otrzymała ona z subkonta ZUS pieniądze po zmarłej mamie i chciałaby ze swojego konta przelać określoną kwotę na konto wspólne, aby razem z mężem zakupić samochód w leasingu wykorzystując do tego działalność gospodarczą męża.

Przekazanie pieniędzy z konta osobistego do wspólnego, zdaniem wnioskodawczyni nie jest darowizną i nie powinno rodzić skutków podatkowych ponieważ pieniądze zostają przez nią przekazane do majątku wspólnego, a zakup samochodu zaspakaja potrzeby całej rodziny. Kobieta chciała się jednak upewnić, czy nie musi zgłosić tego do urzędu skarbowego.

Krajowa Informacja Skarbowa odpowiada na wątpliwości podatniczki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził w odpowiedzi, że stanowisko wnioskodawczyni jest prawidłowe. Przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków nie jest darowizną i nie rodzi obowiązku podatkowego.

„Opisana we wniosku sytuacja, w której planuje Pani przelać pieniądze z Pani osobistego rachunku bankowego na wspólne konto z Pani mężem, nie rodzi dla Pani w ogóle skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn, gdyż jak wynika z opisu nie będzie to dla Pani przysporzenie majątkowe, a zatem nie będzie „nabycia”, o którym mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn” – wyjaśnia Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

„W związku z powyższymi przepisami stwierdzić należy, że nie podlega Pani z tytułu opisanej sytuacji opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ jak wynika z ww. art. 5 ww. ustawy – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy, a jak wynika z wniosku Pani nic nie nabyła. Zatem nie będą ciążyć na Pani żadne obowiązki w podatku od spadków i darowizn, a tym bardziej obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego” – czytamy w interpretacji.