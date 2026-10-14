Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej skutków podatkowych przekazania pieniędzy z konta osobistego na wspólne konto małżonków. 

Czy przelew między kontami małżonków jest darowizną?

Pytanie zostało skierowane przez wnioskodawczynię w 2025 r. Z jego treści wynika, że posiada ona z mężem wspólnotę majątkową. Małżonkowie mają dwa oddzielne konta założone jeszcze przed ślubem i jedno wspólne. Mąż ma jednoosobową działalność gospodarczą. Pani pracuje na etacie i na jej konto wpływa wynagrodzenie za pracę. Otrzymała ona z subkonta ZUS pieniądze po zmarłej mamie i chciałaby ze swojego konta przelać określoną kwotę na konto wspólne, aby razem z mężem zakupić samochód w leasingu wykorzystując do tego działalność gospodarczą męża.

Przekazanie pieniędzy z konta osobistego do wspólnego, zdaniem wnioskodawczyni nie jest darowizną i nie powinno rodzić skutków podatkowych ponieważ pieniądze zostają przez nią przekazane do majątku wspólnego, a zakup samochodu zaspakaja potrzeby całej rodziny. Kobieta chciała się jednak upewnić, czy nie musi zgłosić tego do urzędu skarbowego.

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Krajowa Informacja Skarbowa odpowiada na wątpliwości podatniczki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził w odpowiedzi, że stanowisko wnioskodawczyni jest prawidłowe. Przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków nie jest darowizną i nie rodzi obowiązku podatkowego.

„Opisana we wniosku sytuacja, w której planuje Pani przelać pieniądze z Pani osobistego rachunku bankowego na wspólne konto z Pani mężem, nie rodzi dla Pani w ogóle skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn, gdyż jak wynika z opisu nie będzie to dla Pani przysporzenie majątkowe, a zatem nie będzie „nabycia”, o którym mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn” – wyjaśnia Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

„W związku z powyższymi przepisami stwierdzić należy, że nie podlega Pani z tytułu opisanej sytuacji opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ jak wynika z ww. art. 5 ww. ustawy – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy, a jak wynika z wniosku Pani nic nie nabyła. Zatem nie będą ciążyć na Pani żadne obowiązki w podatku od spadków i darowizn, a tym bardziej obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego” – czytamy w interpretacji.