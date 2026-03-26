Mam pewien problem z czytaniem, ponieważ przez ostatnie tygodnie sięgam właściwie wyłącznie po książki zgłoszone do konkursu na najlepszy debiut kryminalny na Festiwalu „Gwiazdozbiór Kryminalny Kujaw i Pomorza”, gdzie jestem członkiem jury. W praktyce oznacza to, że wszystkie inne lektury musiałem odłożyć, bo trudno byłoby później oddzielić prywatne sympatie od oceny konkursowej. Mogę natomiast powiedzieć, że poziom tegorocznych debiutów jest naprawdę wysoki i jako jurorzy będziemy mieć spory problem z wyborem, co akurat bardzo mnie cieszy, bo pokazuje rosnącą jakość polskiego kryminału.