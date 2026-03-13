W czasach, gdy komiks europejski coraz śmielej eksperymentował z formą i narracją, Milo Manara stworzył jednego z najbardziej niezwykłych bohaterów gatunku – Giuseppe Bergmana. W jubileuszowych wydaniach „Weneckich i Afrykańskich przygód” oraz „Orientalnych i Mitologicznych przygód” powraca pełny cykl tej osobliwej epopei o pragnieniu przygody. To zarazem hołd dla mistrza włoskiego komiksu, Hugo Pratta, którego alter ego – tajemniczy HP – prowadzi bohatera przez kolejne etapy inicjacji.

Bergman jest postacią paradoksalną: marzy o wielkiej przygodzie, lecz nieustannie potyka się o własną nieporadność. Manara zamienia tę słabość w narracyjny motor historii. Podróże bohatera – od Wenecji przez Afrykę aż po przestrzenie mitu – są w istocie lekcjami wyobraźni. Komiks igra z konwencją powieści przygodowej, rozbija czwartą ścianę i pozwala bohaterowi komentować własną rolę w opowieści. Największym magnesem pozostaje jednak rysunek. Plansze Manary – eleganckie, pełne światła i ruchu – przypominają szkicownik podróżnika. W powiększonym formacie jubileuszowych wydań widać to szczególnie wyraźnie: kreska oddycha, a pejzaże i ciała bohaterów nabierają niemal filmowej płynności.